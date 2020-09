Parc Astérix

Parc Astérix rouwt om overlijden stemacteur Asterix

Een triest moment voor het Franse pretpark Parc Astérix: acteur Roger Carel blijkt op 11 september te zijn overleden. Hij verzorgde tussen 1967 en 2014 de stem van Asterix in vele tekenfilms. Carel was 93 jaar oud.



De verslagenheid bij Parc Astérix is groot. "Deze mythische stem zal altijd in ons hoofd blijven en zal jong en oud blijven amuseren", schrijft het park op Twitter. "We bieden onze oprechte condoleances aan zijn dierbaren en zijn familie aan."





Carel was te horen in talloze films. Zo was hij de Franse stem van onder andere Mickey Mouse, Winnie de Pooh en de Star Wars-robot C-3PO. Zijn grootste bekendheid verwierf hij echter als de beroemde Galliër.



Striphelden

Het is een zwaar jaar voor fans van Asterix en Obelix. In maart overleed ook al de geestelijk vader van de striphelden, Albert Uderzo. Hij werd 92.

