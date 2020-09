Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen vervangt Miracle of Lights door nieuw evenement

Het traditionele lichtfestijn Miracle of Lights in Attractiepark Slagharen wordt na vijftien jaar vervangen door een ander concept. Het Overijsselse pretpark presenteert komend najaar een nieuw evenement met de naam Western Wish Fall, dat draait om het laten uitkomen van wensen.



In het herfstprogramma staat een grote wensboom op het Fonteinplein centraal. Bezoekers kunnen daar hun wens ophangen. Het is ook mogelijk om online wensen in te sturen, via slagharen.com/westernwishfall. Rond de boom wordt gezorgd voor straatentertainment.





"Na vijftien jaar Miracle of Lights was het tijd voor iets nieuws", zegt Slagharen-directeur Dave Storm. "In deze bijzondere tijden, waarin het besef van de waarde van het samenzijn centraler staat dan ooit, heeft iedereen wel iets moois te wensen. Daarbij willen we graag wensen laten uitkomen en zo onze positieve bijdrage leveren."



IJsbaan

Western Wish Fall loopt van 9 oktober tot en met 8 november. In die periode wordt elke week een wens gekozen om in vervulling te laten gaan. Hoewel het evenement in het teken staat van de herfst, zal de ijsbaan in Winter Western Village ook al toegankelijk zijn. Verder organiseert Slagharen voor kinderen een lampionnenoptocht en een spookspeurtocht.

