Attractiepark Toverland

Winterseizoen Toverland begint weken eerder

Toverland heeft de exacte openingstijden voor de winterperiode bekendgemaakt. De openingskalender van het Limburgse attractiepark ziet er de komende maanden anders uit dan gewoonlijk. Zo gaat het park in november en december op veel dagen dicht.



Dat is - afgezien van de coronasluiting - nooit eerder gebeurd: normaal gesproken zijn de overdekte themagebieden Land van Toos en Wunderwald 365 dagen per jaar toegankelijk. Tussen maandag 9 november en vrijdag 18 december blijft heel Toverland gesloten op alle doordeweekse dagen, plus het volledige weekend van 21 en 22 november.





Tegelijkertijd wordt het zomerseizoen verlengd en begint het winterseizoen eerder. In het weekend van 14 en 15 november is Toverland nog volledig geopend, inclusief alle buitengebieden. Het weekend erna - 21 en 22 november - zijn bezoekers niet welkom.



Decoraties

De Magische Winterweken, die doorgaans alleen de kerstvakantie beslaan, starten nu al op zaterdag 28 november. Toverland zorgt in die periode voor extra entertainment en winterse decoraties. Bovendien zijn naast de overdekte parkdelen dan ook de attracties van buitengebied Ithaka operationeel, waaronder houten achtbaan Troy.



"Op deze manier gaan we van het zomerseizoen direct over in de kerstopenstelling", laat een woordvoerder weten. Tijdens de Magische Winterweken is Toverland open van 11.00 tot 19.00 uur, met uitzondering van 24 december, 31 december en 1 januari. Dan sluit het park een uur eerder.

