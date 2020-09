Plopsaland De Panne

Plopsaland De Panne voortaan elk weekend geopend, ook in de wintermaanden

Plopsaland De Panne is voortaan het hele jaar door geopend. Normaal gesproken blijft het Vlaamse pretpark dicht tussen de kerst- en paasvakantie. Vanaf 9 november is Plopsaland elk weekend geopend, ook in januari, februari en maart. Bovendien zal het park toegankelijk zijn in de volledige voorjaarsvakantie.



Op doordeweekse dagen dat het attractiepark gesloten is, wordt het overdekte themagebied Mayaland opengesteld. "Bezoekers kunnen in principe dus 365 dagen per jaar in Plopsaland De Panne terecht", laat een woordvoerder weten. Het aangrenzende waterpark Plopsaqua De Panne was al dagelijks geopend.





"Een pretparkbezoek is niet meer zo seizoensgebonden als enkele jaren terug", zegt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof over de wijziging. "We merkten dat meer en meer mensen ook in de herfst- en de eindejaarsperiode hun weg vinden naar het park."



Hotel

De beslissing hangt ook samen met de komst van het Plopsa Hotel, dat eind oktober de deuren moet openen. "Het ideale moment dus om ervoor te zorgen dat bezoekers, abonnees en hotelgasten 365 dagen per jaar in het park terecht kunnen." De exacte openingstijden worden binnenkort bekendgemaakt.



Plopsaland De Panne, het populairste pretpark van België, is één van de zes parken van de Plopsa Group. Voor de extra openingsdagen wordt nog gezocht naar honderden nieuwe personeelsleden. "Van attractiebedieners en kassamedewerkers tot restaurant- en winkelmedewerkers."





