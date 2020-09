Phantasialand

Bezoekers Phantasialand moeten door metaaldetector bij nieuwe achtbaan F.L.Y.

Wie een ritje wil maken in de nieuwe Phantasialand-achtbaan F.L.Y. mag absoluut geen losse voorwerpen meenemen. Om er zeker van te zijn dat passagiers geen telefoon, sleutels of camera in hun zakken laten zitten, wordt iedereen in de wachtrij door een metaaldetector gestuurd.



Aan het einde van de rij, net voor het station, staat een medewerker die bandjes uitdeelt voor gratis kluisjes. Daarin moeten waaghalzen al hun persoonlijke eigendommen opbergen. Vervolgens passeren ze één van de twee metaaldetectors richting het instapstation. Een geprojecteerde instructievideo legt het systeem uit.





Wie per ongeluk toch een los object bij zich heeft, wordt teruggestuurd. Op die manier is Phantasialand er zeker van dat inzittenden geen spullen laten vallen tijdens de rit. De treinen van F.L.Y. komen dicht in de buurt van toeschouwers in themagebied Rookburgh. Na afloop passeren bezoekers de kluisjes opnieuw. De uitgang gaat pas open na het inleveren van het bandje.



Videocamera

De regel zorgt er ook voor dat er voorlopig geen onridebeelden van de opzienbarende attractie online zullen verschijnen. Het gebruiken van een videocamera is immers onmogelijk. Dat komt het Duitse pretpark goed uit: Phantasialand houdt ervan om het project mysterieus te houden.



F.L.Y. is een flying coaster van de Nederlandse leverancier Vekoma, met twee lanceringen en twee inversies. De treinen zijn uniek: bezoekers stappen in terwijl de zitplaatsen zich in een lange rij naast elkaar bevinden. Na vertrek kantelt de rail en worden de stoelen een kwartslag gedraaid, zodat een vliegervaring ontstaat.









































