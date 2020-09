Phantasialand

Phantasialand-tickets in de uitverkoop: ruim 30 euro korting per persoon

Het uittesten van de nieuwe achtbaan F.L.Y. in Phantasialand kan komend najaar voor een spotprijs. Wie in oktober of november wil langskomen, betaalt slechts een fractie van de gebruikelijke toegangsprijs van 52,50 euro. Op de website van het Duitse pretpark worden nu tickets verkocht vanaf 21 euro per persoon.



Dat is maar liefst 31,50 euro goedkoper dan de reguliere entreeprijs. Phantasialand werkt online met variabele tarieven, afhankelijk van de verwachte drukte. Voor oktober en november zijn tickets te koop voor 21 euro, 23 euro, 24 euro, 26 euro, 28 euro, 29,50 euro, 32,50 euro, 38,50 euro of 42,50 euro.





De goedkoopste periode op de kalender is op dit moment maandag 16 tot en met vrijdag 20 november. Dan kosten tickets slechts 21 euro. Het attractiepark gaat dit jaar bij hoge uitzondering niet dicht tussen het zomer- en winterseizoen. Op zaterdag 21 november start winterevenement Wintertraum.



Lancering

Phantasialand opende gisteren onaangekondigd het nieuwe themagebied Rookburgh, met daarin de flying launch coaster F.L.Y. van de Nederlandse bouwer Vekoma. Het is de langste flying coaster ter wereld en de eerste met een lancering.



Normaal gesproken mogen abonnementhouders van de Efteling één keer per jaar gratis naar Phantasialand. Vanwege de coronacrisis en de beperkte capaciteit is dat tot nu toe niet mogelijk. "We zijn met dit park in overleg over het hervatten van de samenwerking", laat de Efteling weten.

