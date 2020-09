Phantasialand

Foto's: ontdek flying coaster F.L.Y en themagebied Rookburgh in Phantasialand

Rookburgh, het nieuwe themagebied van Phantasialand, is eindelijk open. Jarenlang vroegen pretparkfans zich af wat het Duitse attractiepark uitspookte in de mysterieuze ommuurde themawereld. Vandaag gingen de poorten even na 12.00 uur plotseling open. Looopings was erbij voor een uitgebreide fotoreportage.



De grote blikvanger van Rookburgh is de sensationele achtbaan F.L.Y., de langste flying coaster ter wereld. De Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma ontwikkelde een nieuw systeem waarbij bezoekers zittend plaatsnemen in gekantelde treinen. Na vertrek roteren de karretjes, waardoor passagiers de soepele rit liggend afleggen.





Het park is niet bescheiden over de investering. "Met F.L.Y. zijn de technologie en de vliegervaring gerevolutioneerd en is er een beleving ontstaan die nog nooit eerder in de wereld is vertoond", staat in de promotietekst. "F.L.Y. heeft een revolutie teweeggebracht op het gebied van technologie en vliegervaring. De soepele zijdelingse rotatie van de pilotenstoelen in de ligpositie is speciaal voor F.L.Y. ontwikkeld en is wereldwijd uniek."



Inversies

De bordeauxrode baan bestaat uit twee lanceringen en twee inversies. Specificaties over de hoogte, de lengte en de topsnelheid ontbreken nog. Als F.L.Y. inderdaad een wereldrecord breekt, is de coaster in ieder geval langer dan de oorspronkelijke recordhouder. Dat is een 1124 meter lange flying coaster in Universal Studios Japan.



Voor inzittenden geldt een minimumlengte van 1.30 meter en een maximumlengte van 2.05 meter. Kinderen moeten minimaal 8 jaar oud zijn om een ritje te mogen maken. Bezoekers met een lengte tussen 1.30 en 1.40 meter moeten begeleid worden door een volwassene.



Vliegmachine

Phantasialand omschrijft F.L.Y. als "een revolutionaire vliegmachine". Het gebied, ontworpen door Eric Daman uit Belgiƫ, werd vormgegeven als een retrofuturistische luchthaven in steampunkstijl. Naast de achtbaan staat het gloednieuwe themahotel Charles Lindbergh, dat volgende week opengaat. Enkele horecagelegenheden maken het gedeelte compleet.



De opening van Rookburgh kwam vandaag volledig onverwachts. Phantasialand heeft de afgelopen maanden totaal geen aandacht gevestigd aan de langverwachte uitbreiding. Voorlopig is sprake van een 'soft opening', waarbij de achtbaan te allen tijde gesloten kan worden vanwege technische complicaties. Vandaag was de attractie echter de hele dag operationeel.













































































































































