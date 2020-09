Phantasialand

Kinderen onder 8 jaar niet welkom in nieuw hotel Phantasialand

Kinderen jonger dan 8 jaar worden niet toegelaten in Hotel Charles Lindbergh, het nieuwe themahotel van Phantasialand. Dat valt te lezen in de boekingsvoorwaarden. Volgens het Duitse pretpark is het complex niet bedoeld voor jonge kinderen, onder meer door het ontwerp van de kamers.



Die zijn vormgegeven als pilotencabines. "Deze belevenis is gericht op meer ervaren ontdekkingsreizigers, minder geschikt voor kleine kinderen", staat op de website van Phantasialand. "Een overnachting is daarom mogelijk vanaf 8 jaar."





Een ouder die per mail vroeg of het mogelijk was om een kleiner kind mee te nemen, kreeg als antwoord: "Helaas is het om redenen van veiligheid en ruimte niet mogelijk om het hotel te bezoeken met een kind jonger dan 8 jaar. De bedden zijn ook erg smal en slechts ontworpen voor één persoon tegelijk."



Totaalervaring

Bovendien wordt het hotel gepresenteerd als een totaalervaring in combinatie met achtbaan F.L.Y., die ook een minimumleeftijd van 8 jaar kent. "Een reis met een jonger kind is hier helaas niet mogelijk."



Verder is het hotel niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. "Zelfs de paden in het hotel zijn een avontuur: trappen, open bruggen en dichte doorgangen leiden je op een kronkelige manier naar de plaats van bestemming. De compacte cabines zijn ook niet barrièrevrij."



Themagebied

Hotel Charles Lindbergh opent op 24 september. De prijs voor een overnachting met twee personen varieert tussen 399 en 449 euro, inclusief twee dagen toegang tot het attractiepark, ontbijt en diner. Het bijbehorende themagebied Rookburgh is sinds afgelopen donderdag toegankelijk.

