Europa-Park

Dit is de nieuwe muziek van Europa-Park-darkride Abenteuer Atlantis

Klik hier om je te abonneren op ons YouTube-kanaal

De nieuwe muziek van de interactieve darkride Abenteuer Atlantis in Europa-Park is af. Onlangs werd bekend dat het Duitse pretpark de soundtrack van de attractie, gecomponeerd door Nederlander Maarten Hartveldt, zou vervangen. Over de eerste versie van de nieuwe muziek ontstond veel commotie.



Het Duitse bedrijf IMAscore bleek de originele melodie van Hartveldt uit 2007 namelijk grotendeels gekopieerd te hebben. De Nederlander reageerde verontwaardigd, terwijl IMAscore liet weten dat het ging om een demoversie die niet in de attractie had mogen draaien.





ZIE OOK: Componist Europa-Park stomverbaasd over nieuwe soundtrack: '100 procent plagiaat'



De ophef zou dan ook berust zijn op een misverstand. "We hopen dat alle partijen uiteindelijk tevreden zullen zijn", zei een woordvoerder van IMAscore destijds. Vanaf vandaag is het eindresultaat te horen in Europa-Park, al wordt de muziek meestal overstemd door piepgeluidjes van de laserpistolen.



Disney

In Abenteuer Atlantis kunnen bezoekers punten scoren door te schieten op doelen in een onderwaterwereld. De attractie werd ontworpen door Michel den Dulk, die eerder werkzaam was voor de Efteling. Tegenwoordig werkt hij voor Walt Disney Imagineering in de Verenigde Staten.

ZIE OOK: Efteling-componist Hartveldt krijgt meer geld na winnen rechtszaak