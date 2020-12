Mini-Europe

Miniatuurpretpark Mini-Europe bereidt zich voor op definitieve sluiting, maar er blijft hoop

In Mini-Europe wordt alles in gereedheid gebracht voor een definitieve sluiting. Het miniatuurpretpark in Brussel, op een steenworp afstand van het beroemde Atomium, zou eind 2020 voor het laatst open zijn. Vanwege de coronacrisis is de trekpleister echter al sinds eind oktober dicht. De toekomst blijft onzeker.



Want hoewel er al jaren gesproken wordt over het opdoeken van het 31 jaar oude park, is er officieel nog geen besluit over genomen. Mini-Europe zou plaats moeten maken voor een omvangrijk nieuwbouwproject. Sinds 2010 werd de sluiting al meerdere keren uitgesteld. In 2018 is het naastgelegen zwemparadijs Océade al gesloopt. Het was de bedoeling dat Mini-Europe dit jaar zou volgen.





ZIE OOK: Belgisch pretpark vraagt sloopvergunning aan als dreigement



"Het is nog steeds niet 100 procent officieel en we zouden zelfs nog een verlenging kunnen krijgen voor na april 2021", vertelt oprichter en directeur Thierry Meeùs in gesprek met het tweemaandelijkse pretparktijdschrift Brakesection Magazine. Toch ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. "In het midden van al deze onzekerheid is het voor ons ook onmogelijk om een langetermijnvisie te hebben."



Kisten

Daarom zijn medewerkers tijdens de coronasluiting bezig met voorbereidingen voor het afbreken van alle maquettes. "We menen dat er momenteel geen tijd meer over is voor verder overleg op alle niveaus. We hebben dus beslist om nu alles weg te nemen. We nemen zelf het heft in handen en hebben geïnvesteerd in op maat gemaakte kisten voor de maquettes."



De meeste modellen zou men tijdelijk kunnen onderbrengen in een opslagplaats bij de Waalse stad Ciney. Enkele miniaturen blijken niet verplaatst te kunnen worden, waaronder die van het Franse kunstcentrum Centre Georges Pompidou, de Griekse Akropolis en de krijtrotsen van Dover.



Probleem

Eigenaar Meeùs hoopt dat Mini-Europe op een andere locatie kan voortbestaan. Wanneer vindt de heropening plaats? "Op zijn vroegst 2023 en dat is in ideale omstandigheden. Het probleem is om een toeristisch grondgebied te vinden, anders hebben we drie tot vijf jaar nodig om pakweg een landbouwgrond te vormen tot een toeristisch grondgebied."



Eventuele vertraging zou desastreus zijn voor de bekendheid van het merk Mini-Europe, denkt Meeùs. "We zullen marketingtechnisch bij wijze van spreken weer op nul moeten beginnen."



Weinig hoop

Toch is het nog niet helemaal uitgesloten dat het huidige park begin 2021 weer bezoekers kan ontvangen. "Tot nu toe is er geen beslissing genomen voor 2021", meldt Mini-Europe op Facebook. "Weinig hoop blijft hoop..." In België zijn de pretparken en dierentuinen naar verwachting tot eind januari 2021 gesloten.



In 2019 was Mini-Europe nog goed voor 400.000 bezoekers en een omzet van 6 miljoen euro. Dit jaar had het park veel last van de coronacrisis. Na een maandenlange sluiting werden op 18 mei weer bezoekers verwelkomd. "De eerste dagen hadden we 6 procent van het normale aantal bezoekers, in juli zijn we tot 35 procent geklommen", aldus Meeùs. Het totale bezoekersaantal bleef in 2020 steken op slechts 80.000. "Een ramp dus."

ZIE OOK: Bijzondere foto's: waterpark Océade gesloopt