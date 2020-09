Walibi Holland

Walibi Holland introduceert betaalde meet-and-greet met Eddie de Clown

Bezoekers van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland mogen dit jaar tegen betaling op de foto met mascotte Eddie de Clown. Door het coronavirus kunnen slechts een handjevol mensen de grofgebekte clown ontmoeten. Vooraf een plek reserveren is verplicht. Dat kost 2,50 euro per persoon.



De meet-and-greet, die Eddie's VIP Encounter wordt genoemd, vindt plaats in haunted house The Villa. Dat spookhuis blijft dit jaar gesloten voor reguliere gasten. Daardoor kan de attractie gebruikt worden als decor voor een ontmoeting met Eddie.





"Bereid je voor op een zeer exclusieve meet-and-greet met de 'master of horror'", staat in een persbericht. Walibi belooft dat de beleving voldoet aan de coronamaatregelen. Zo zal Eddie de Clown altijd anderhalve meter afstand houden van fans.



Abonnementhouders

De online ticketverkoop voor abonnementhouders en leden van een speciale nieuwsbrief start vandaag. Vanaf morgen kan iedereen een ontmoeting met de bekende clown reserveren. De Halloween Fright Nights vinden in 2020 plaats op alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 10 oktober en 1 november, met uitzondering van donderdag 29 oktober.



Eddie de Clown is al sinds 2006 het gezicht van de Fright Nights. Voorgaande jaren had hij zijn eigen scare zone, waar ook shows te zien waren. Nu samenscholingen door het coronavirus uit den boze zijn, kan dat niet doorgaan.

