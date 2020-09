Phantasialand

Prijzen van nieuw Phantasialand-hotel Charles Lindbergh bekend

Blijven slapen in Rookburgh, de nieuwe themawereld van Phantasialand, is vanaf volgende week mogelijk. Na de langverwachte opening van de flying coaster F.L.Y. gaat op donderdag 24 september ook het bijbehorende themahotel Charles Lindberg open. Vandaag maakt het Duitse pretpark bekend hoeveel een overnachting gaat kosten.



Wie kiest voor een overnachting in Rookburgh, wordt opgenomen tot de exclusieve 'Explorers' Society'. Dat zorgt voor verschillende privileges, waaronder exclusieve toegang tot de bar 1919. Bovendien kunnen verblijfsgasten gebruikmaken van een aparte ingang tot het themagebied.





ZIE OOK: Phantasialand verrast vriend en vijand: nieuwe achtbaan F.L.Y. vandaag open



Een overnachting is altijd inclusief twee dagen toegang tot Phantasialand, een driegangendiner en ontbijt in Restaurant Uhrwerk. Verder ontvangen logees een ticket om de wachtrij van F.L.Y. over te slaan. De kamers zijn vormgegeven als cabines voor piloten. Het hotel werd vernoemd naar een controversiële Amerikaanse luchtvaartpionier.



449 euro

Een 'belevenispakket' voor twee personen kost op vrijdag en zaterdag 449 euro en de rest van de week 399 euro. Individuele bezoekers betalen op vrijdag en zaterdag 333 euro en op andere dagen 295 euro. Voor een los entreebewijs voor één dag vraagt Phantasialand dit jaar 52,50 euro.



Online reserveren is op dit moment nog niet mogelijk. Een boeking plaatsen bij Hotel Charles Lindberg kan alleen nog per mail, via [email protected], of telefonisch, door te bellen met +49223236666.









ZIE OOK: Naamgever van nieuw hotel Phantasialand was nazi-sympathisant