Nieuws

Strengere regels voor Nederlanders die naar Duitse pretparken willen

Een deel van de Nederlanders mag niet meer zomaar een bezoek brengen aan een Duits attractiepark. Voor inwoners van de provincies Noord- en Zuid-Holland gelden vanaf nu strengere regels. Zij moeten voortaan veertien dagen in quarantaine na aankomst in Duitsland.



"Iedereen die zich in de veertien dagen voorafgaand aan binnenkomst in een risicogebied bevond, moet zich melden bij de verantwoordelijke gezondheidsautoriteit en een thuisadres opgeven", staat op de website van de Duitse overheid.





ZIE OOK: Phantasialand verrast vriend en vijand: nieuwe achtbaan F.L.Y. vandaag open



Ook moeten personen uit Noord- en Zuid-Holland in Duitsland een coronatest doen. In sommige gevallen vervalt de thuisquarantaine als de test een negatief resultaat heeft. Die regels verschillen echter per deelstaat.



Besmettingen

Onze oosterburen zien beide provincies als een risicogebied vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. Het beleid geldt niet voor mensen die op doorreis zijn of reizigers die uit andere Nederlandse provincies komen.

ZIE OOK: Bezoekers uit risicogebieden mogen alleen naar Europa-Park met negatieve coronatest