Plopsaland De Panne

Gert Verhulst wil zichzelf na zijn dood laten opzetten in Plopsaland: 'Mooie attractie'

Als het aan Studio 100-baas Gert Verhulst ligt, wordt hij na zijn dood een attractie in pretpark Plopsaland. De beroemde presentator en ondernemer wil zichzelf laten opzetten, zodat bezoekers van Plopsaland De Panne hem kunnen bekijken. Dat vertelt hij in een aflevering van zijn tv-show Gert Late Night.



"Ik denk dat ik mij ga laten opzetten in Plopsaland erna", zegt de beroemde Belg over zijn dood. "Dat vind ik een mooie attractie. In een bepaalde pose." Co-presentator James Cooke wil weten hoe dat in zijn werk zou gaan. "Gips in u steken?" Verhulst: "Ja, ik weet niet hoe ze dat doen."





ZIE OOK: Gert Verhulst over mislukte opening Plopsaland: 'Verschrikkelijk'



Vervolgens vraagt Cooke zich af of hij de wens wel goed begrijpt. "Maar wacht even, zoals een dier opzetten?" De gortdroge reactie Gert Verhulst: "Ja, dat zou toch tof zijn?"



Efteling

Als tafelgast Marc Van Ranst beweert dat de Efteling dat ook al eens heeft gedaan met iemand ("Holle Bolle Gijs"), kan Cooke zijn lach niet inhouden. "Dat jij een vuilbak wordt in uw park, dat zou toch geweldig zijn?", roept hij naar Verhulst. "Papier hier. En jij die alles opeet."



Gert Verhulst is 52 jaar. Hij besloot onlangs te stoppen met zijn bekende act Samson & Gert. De rol van baasje werd overgenomen door zijn dochter Marie Verhulst (25). Zij zal ook de optredens in de Plopsa-parken voor haar rekening nemen. Op dit moment gaan die niet door vanwege de coronacrisis.

ZIE OOK: Studio 100-directeur vermoedt dat dierentuinbaas heropening heeft 'doorgedrukt'