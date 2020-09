PortAventura World

Bizarre beelden: PortAventura World volledig uitgestorven

Normaal gesproken is het haast nooit extreem rustig in PortAventura World, maar in coronatijd kun je een speld horen vallen in het Spaanse pretparkresort. Doordeweeks lokt PortAventura Park nauwelijks bezoekers meer, blijkt uit surrealistische foto's die een fan op social media plaatste.



Het attractiepark in Salou is berucht om lange rijen en enorme mensenmassa's. Nu zijn nagenoeg alle wachtrijen verlaten. Zelfs bij de grote achtbanen als Dragon Khan, Shambhala en Stampida kunnen bezoekers meteen instappen. "Ik loop hier rond en ben praktisch alleen in het park", schrijft ene David op Twitter. "Ik heb PortAventura voor mezelf."





ZIE OOK: PortAventura verkort openingstijden en sluit hotels



Het resort heeft veel last van reisrestricties tijdens de coronacrisis. In deze tijd van het jaar brengt het park doorgaans heel wat vakantiegangers op de been, ook op doordeweekse dagen. Nu blijven buitenlandse toeristen weg. Meerdere PortAventura-hotels zijn dan ook dicht.





































































ZIE OOK: PortAventura World: bezoekersrecord in 2019, handjevol bezoekers in 2020