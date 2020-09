Disneyland Paris

Openingstijden Disneyland Paris drastisch ingekort

Disneyland Paris hanteert in het najaar opvallend krappe openingstijden. Vanwege tegenvallende bezoekersaantallen is besloten om flink te snoeien in de openingsuren van de Disney-parken. Het Walt Disney Studios Park spant de kroon. Dat park is vanaf 5 oktober doordeweeks geopend van 11.00 tot 16.00 uur.



Bezoekers zijn dus slechts vijf uurtjes welkom. Van Extra Magic Time - exclusieve toegang in de ochtend voor hotelgasten en abonnementhouders - is in het Studios Park geen sprake meer. In de weekenden en schoolvakanties gaat het park open van 09.30 uur tot 18.00 uur.





ZIE OOK: Disneyland Paris: komend najaar slechts twee hotels open



Het Disneyland Park is volgende maand op doordeweeks dagen open tussen 09.30 en 18.00 uur en in de weekenden en vakanties tot 20.00 uur. Extra Magic Time staat op het programma van 08.30 tot 09.30 uur.



Tower of Terror

Door werkzaamheden en sluitingen zijn in het Walt Disney Studios Park slechts enkele attracties beschikbaar. Dat zijn Crush's Coaster, The Twilight Zone Tower of Terror, Cars Quatre Roues Rallye, Ratatouille: The Adventure, Les Tapis Volants en de attracties in Toy Story Playland.



Het entertainmentaanbod bestaat uit de interactieve voorstelling Stitch Live en meet-and-greets met Disney-figuren, op afstand. Alle andere shows zijn geschrapt. Eerder werd al duidelijk dat in het najaar slechts twee Disney-hotels geopend zijn.

ZIE OOK: Belgen mogen niet meer naar Disneyland Paris vanwege coronabesmettingen