Walibi Holland

Walibi Holland laat bezoekers dineren in spookhuis

Walibi Holland komt met een exclusieve ervaring voor horrorfans. Bezoekers krijgen de kans om tijdens de Halloween Fright Nights op bijzondere locaties te dineren. Zo wordt het mogelijk om een maaltijd te nuttigen in spookhuis Jefferson Manor en in de scare zone Firepit.



Dat heeft het pretpark zojuist bekendgemaakt. Tijdens het anderhalf uur durende diner krijgen gasten gezelschap van scare actors. "Als je niet bang bent voor geesten of enge freaks tijdens het eten, dan dagen we je uit om een tafeltje te reserveren", laat Walibi weten.





ZIE OOK: Walibi Holland pakt uit met nieuwe belevingen tijdens coronaproof Halloween Fright Nights



Vanwege het coronavirus werkt Walibi tijdens de Fright Nights met een beperkte capaciteit. Dat exclusieve karakter wordt ook doorgetrokken naar de zogeheten Halloween Dinner Experience. "Zo laat Walibi zien dat de maatregelen niet alleen maar deuren hoeven te sluiten, maar ook kunnen zorgen voor unieke belevenissen", zegt een woordvoerster.



Bier en wijn

De restaurantbeleving is te boeken op alle Fright Nights-dagen, met uitzondering van 9 en 30 oktober. Het arrangement bestaat uit vleesgerechten, bijgerechten, een nagerecht en onbeperkt bier, wijn, frisdrank, koffie en thee. Reserveren kan vanaf vandaag via de Walibi-site.



Een tafeltje voor twee personen in Jefferson Manor gaat 150 euro kosten: 75 euro per persoon. Voor een diner voor vier personen in een onheilspellende Firepit-caravan moet 240 euro neergeteld worden: 60 euro per persoon.



Hygiëne

Ook bij het dineren is er aandacht voor de coronamaatregelen, belooft Walibi. Men zorgt voor onderlinge afstand tussen huishoudens, er is extra aandacht voor hygiëne en bij binnenkomst moeten bezoekers een mondelinge gezondheidsverklaring afgeven.

ZIE OOK: Dit zijn de entreeprijzen voor Walibi's Halloween Fright Nights in 2020