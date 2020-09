Energylandia

Expansiedrift Energylandia duurt voort: nieuwe achtbaan ligt alweer klaar

Energylandia is niet te stoppen. De laatste nieuwe achtbanen in het Poolse pretpark zijn nog niet eens open of de volgende ligt alweer klaar. In het attractiepark staan nu vijftien operationele rollercoasters. Volgend jaar openen de nieuwe lanceerachtbaan Abyssus en een nog naamloze boomerang coaster. En daar blijft het niet bij.



Op een terrein pal naast het park liggen onderdelen klaar voor een nieuwe mijntrein, zo is te zien op foto's van Instagram-pagina EuroThemePark. Het gaat om bordeauxrode baandelen van de Nederlandse fabrikant Vekoma, die ook Abyssus en de boomerang coaster leverde.





Energylandia is sowieso grootafnemer van Vekoma. Van de vijftien geopende achtbanen in het park zijn er zes afkomstig uit Nederland. De mijntrein zou een topsnelheid moeten halen van zo'n 50 kilometer per uur, blijkt uit een eerder gepubliceerde aanbestedingsprocedure. Verder zou er sprake zijn van drie verschillende liftheuvels.



Energiedrank

Energylandia bestaat pas sinds 2014. In zes jaar tijd heeft de Poolse bestemming zich ontpopt tot het pretpark met de meeste achtbanen in heel Europa. De eigenaren werden rijk door de ontwikkeling van nachtclubs en een eigen energiedrankje. Bovendien krijgt het park regelmatig subsidie van de Europese Unie.



Bekende mijntreinachtbanen van Vekoma in Europa zijn Big Thunder Mountain in Disneyland Paris, Colorado Adventure in Phantasialand, Calamity Mine in Walibi Belgium en Mammut in Gardaland.













