Avonturenpark Hellendoorn blaast klassieke achtbaan Tornado nieuw leven in

De nostalgische achtbaan Tornado in Avonturenpark Hellendoorn krijgt komende winter een grote opknapbeurt. Na ruim dertig jaar wordt de bekende gele rollercoaster grondig gerenoveerd. Het Overijsselse pretpark introduceert onder meer een nieuwe trein. Bovendien krijgt de attractie een andere naam.



Marketingdirecteur René Peul zegt blij te zijn dat de geliefde achtbaan behouden kan worden. "Heel veel avonturiers hebben de afgelopen dertig jaar genoten van de Tornado", weet hij. Peul omschrijft de coaster als "een achtbaan die perfect aansluit bij onze doelgroep, waar vele kinderen hun eerste over-de-kop-ervaring hebben beleefd".





"We zullen de Tornado dan ook zeker niet uit ons park verwijderen." In plaats daarvan wordt er geïnvesteerd in een metamorfose. Bijzonder is dat de nieuwe trein geen schouderbeugels krijgt, maar heupbeugels. "Dit gaat zorgen voor een totaal andere beleving", aldus de directeur. "De rit zal intenser gaan voelen."



25 oktober

Peul wil nog niet kwijt of de attractie ook een andere kleur krijgt. De komende maanden maakt het park stapsgewijs meer bekend over de transformatie. Op zondag 25 oktober is de Tornado voor het laatst operationeel in de huidige vorm. In 2021 volgt de heropening.



De Tornado is een achtbaan van het type MK-1200, afkomstig van de Nederlandse firma Vekoma. Passagiers gaan tijdens een rit twee keer over de kop: in een looping en een kurkentrekker. De baan is 460 meter lang en 25 meter hoog. Er wordt een topsnelheid behaald van 60 kilometer per uur.





