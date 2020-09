Lightwater Valley

Langste achtbaan van Europa blijft dicht in coronatijd

Wie dit jaar een ritje wil maken in de langste achtbaan van Europa heeft pech. Het Engelse pretpark Lightwater Valley houdt The Ultimate tijdens de coronacrisis gesloten. Ook twee andere attracties zijn voorlopig buiten gebruik.



Zoals veel pretparken laat ook Lightwater Valley in coronatijd minder bezoekers toe dan normaal. Het management heeft besloten om zich tijdens deze periode vooral te richten op families met jonge kinderen. Drie spectaculaire attracties zijn daarom tijdelijk dicht.





Naast The Ultimate gaat het om de overdekte achtbaan Raptor Attack en de 25 meter hoge zweefmolen Apollo. Lightwater Valley heeft de toegangsprijs tijdelijk verlaagd tot 14,50 pond, omgerekend ongeveer 16 euro.



Zes minuten

The Ultimate opende in 1991 en is maar liefst 2268 meter lang. De topsnelheid bedraagt ruim 80 kilometer per uur. Mede dankzij twee trage liftheuvels van ruim 30 meter hoog duurt een ritje ongeveer zes minuten.



In 2014 kwam The Ultimate in het nieuws toen de achtbaan een loslopend hert onthoofdde.

