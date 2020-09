PortAventura World

PortAventura verguisd op social media vanwege plannen voor voetbalattracties

De keuze van PortAventura World om 150 miljoen euro te investeren in voetbalattracties valt niet in goede aarde bij het publiek. Op social media wordt het Spaanse pretparkresort overladen met meedogenloze kritiek. Bijna alle reacties op het plan zijn overweldigend negatief.



PortAventura gaat een samenwerking aan met de Spaanse voetbalcompetitie LaLiga. De komende jaren lanceert men een interactieve digitale ervaring, een themarestaurant, een voetbalattractie en zelfs een apart LaLiga-gebied. Sinds 2017 heeft PortAventura al een gesponsord pretpark: Ferrari Land.





"Dit belachelijke plan is een klap in het gezicht van loyale bezoekers en een gebrek aan respect voor je eigen merk, dat nu verandert in een Frankenstein-monster bestaand uit licenties en samenwerkingen", reageert Javier Torrecilla op Twitter. "Stop ermee nu het nog kan." Hij krijgt veel bijval.



Kroeg

"Op deze manier maak je kapot wat tot nu toe het beste park van Europa was", schrijft ene Xaavii. "Hiermee wordt de essentie van het resort in de prullenbak gesmeten", vindt Rubén López Cortés. "Het enige dat je ermee bereikt, is het aantrekken van iemand die normaal gesproken in de kroeg naar voetbal kijkt. Ik dacht dat jullie van je fouten zouden leren." Sergioshi: "Wat een onzin."



"We willen het niet!", meldt Midaleah luidt en duidelijk. "Mensen gaan niet betalen om met voetbal bezig te zijn, dat kunnen ze thuis gratis doen." Xtrimo noemt het "een schande". "Investeer in echte nieuwe thema-attracties en kom niet met een voetbalconcept dat nergens op slaat." Kvi Canarias: "Het publiek wil niet geconfronteerd worden met ballen en rode auto's. Deze onzin moet gestopt worden, want de gevolgen kunnen fataal zijn."



Boycot

Nog nooit is een plan van PortAventura zo slecht ontvangen, merkt Will Fahrenheit op. "Absoluut niemand is hierin geïnteresseerd." Brian: "In PortAventura moet je kunnen ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Voetbalwedstrijden met dronken geschreeuw horen daar niet bij." Juan Pereda dreigt met een boycot. "Of dit project wordt gestopt, of ik en duizenden anderen stoppen met het bezoeken van PortAventura." Juande Soler: "Dit is hoe magie verloren gaat." Sergi: "Jullie maken het park kapot met deze rotzooi."



Jucamena uit zijn ongenoegen met een plaatje van een man die moet overgeven. "Dit is de slechtste beslissing ooit. Welke idioot heeft deze onzin bedacht? Ook Andreu Soler is zwaar teleurgesteld. "Net als je denkt dat PortAventura niet dieper kan zinken..." Adrián de Pablo: "Jullie heb geen idee waar het publiek op zit te wachten." Asier Dahmer hoopte op een 1 aprilgrap. Samu: "Jullie je maken hiermee een eigen doelpunt."



Verdrietig

Ook op Facebook zijn de reacties niet mals. Ángel Caído denkt dat het resort bezoekers gaat verliezen. "Ik ken niemand die hierna nog voet in het park gaat zetten", zegt hij. "Ik ben verdrietig en boos", laat Otero Reigada weten. Uri spreekt over "totale bagger". "Het komt de sfeer vast ten goede als iedereen de hele dag op zijn mobiel moet zitten..." Dashya Kostina: "Alsjeblieft PortAventura, doe het niet. Er zijn zo veel dingen die het park nodig heeft, maar niet dit."



Ook fansites steunen het voetbalconcept niet. Zo zegt PAWave in een verklaring: "Het plan roept twijfels op wat betreft de uitvoering, de planning en de integratie binnen het bestaande PortAventura Park. Er ontstaat een drastische stijlbreuk met het bestaande mediterrane thema." Een andere fanclub, PortAventura Mania, is nog stelliger: "Stop dit project voordat de essentie van het park wordt vernietigd." Op YouTube zijn de reacties uitgeschakeld. Een promotievideo kreeg opvallend genoeg meer dislikes dan likes.

