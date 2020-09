Liseberg

Zweeds pretpark beboet omdat kinderen met grijpmachines mochten spelen

De Zweedse kansspelautoriteit heeft pretpark Liseberg een boete gegeven van omgerekend 2000 euro. Kinderen mochten in het park met grijpmachines spelen. Dat wordt in Zweden gezien als gokken. Het attractiepark baalt van de straf.



Grijpkranen zijn erg populair op kermissen. Spelers besturen een klauw waarmee ze naar bijvoorbeeld knuffels of horloges kunnen graaien. Zolang de 'prijs' een waarde vertegenwoordigt van maximaal veertig keer de inleg, vallen deze apparaten in Nederland niet onder de kansspelwet.





Dat ligt in Zweden dus anders. Grijpkranen worden gezien als een gokspel dat goederen kan opleveren in plaats van geld. Kinderen tot 18 jaar mogen er daarom geen gebruik van maken. Liseberg had borden op moet hangen met deze leeftijdsgrens.



Miscommunicatie

Het pretpark gaat de boete aanvechten. In de nieuwe gokvergunning die Liseberg vorig jaar kreeg, staat volgens vice-directeur Tina Resch niets over een minimumleeftijd van 18 jaar. De borden waren daarom juist weggehaald. Ze spreekt van miscommunicatie.



Resch noemt de leeftijdsgrens daarnaast onredelijk, omdat de 'winst' die grijpmachines uitkeren in het gunstigste geval een flinke teddybeer is. De boete komt bovendien zeer ongelegen. Liseberg stevent door de coronacrisis af op een rampjaar. Het hele zomerseizoen moest worden geannuleerd. In augustus kondigde het park aan dat ook Halloween niet doorgaat.

