Bezoekers Wildlands Emmen konden gratis naar binnen door foutje

Door een foutje in de online ticketshop van Wildlands Adventure Zoo Emmen was het een tijdlang mogelijk om gratis tickets te bestellen. Wie een code aanpaste, kon met een beetje geluk zonder te betalen naar binnen. Na het ontdekken van de zwakke plek is het lek gedicht, vertelt een woordvoerster van het Drentse dierenpark aan Looopings.



Het probleem ontstond bij het verzilveren van entreebewijzen die via externe partners waren gekocht of gewonnen, zoals de ANWB, Albert Heijn, Airmiles en PostNL. "Bezoekers krijgen dan een code die ze moeten invullen op onze website", legt de voorlichtster uit. "Daar kwam vervolgens een QR-code uit, die wij scanden bij de ingang."





Maar omdat er steeds opeenvolgende nummers gebruikt werden, was het makkelijk om zelf een nieuwe code te verzinnen. Gebruikers konden bijvoorbeeld één getal bij de code optellen en zo QR-codes - en dus toegangskaarten - blijven generen.



Controle

"Daarom hebben we nu twee dingen aangepast", aldus de woordvoerster. Zo worden voortaan andere codes gebruikt, die niet meer op elkaar lijken. "Er is geen overlap meer." Bovendien moeten bezoekers die kaartjes ontvingen via een extern bedrijf het originele ticket meenemen naar de ingang van Wildlands. "Er is dus een dubbele controle."



In coronatijd werkt Wildlands met een beperkte capaciteit. Het park laat maximaal vijfduizend personen per dag toe. Daarom is het voor iedereen verplicht om een bezoekdatum vooraf online vast te leggen. Dat geldt ook voor abonnementhouders en mensen met vrijkaarten.

