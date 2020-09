Kermis

Verdachte situatie op Haagse kermis: politie lost waarschuwingsschot

Op de kermis in Den Haag heeft de politie maandagavond een waarschuwingsschot moeten lossen. Er zou sprake zijn geweest van een verdachte situatie. Zes personen werden aangehouden. Ondanks het voorval bleef de kermis geopend.



"We doen op dit moment onderzoek naar de toedracht van een incident op het Malieveld in Den Haag waarbij mogelijk een vuurwapen gezien zou zijn", meldt de politie op social media. Over het geloste schot vertelt een politiewoordvoerder aan Omroep West: "Dat doen we niet zomaar"





Op Snapchat werd een foto verstuurd van kermisbezoekers die uit angst op de grond zijn gaan liggen. "Wij zitten rustig in een attractie en er wordt fucking geschoten", luidt het bijschrift.



Vier weken

De kermis op het Malieveld begon afgelopen vrijdag. Er staan ongeveer honderd attracties en kramen. Daarmee is het dit jaar de grootste kermis van Nederland. Het evenement duurt meer dan vier weken, tot en met 11 oktober.

