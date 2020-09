Plopsaland De Panne

Bouw van spinning coaster Plopsaland kan beginnen

In Plopsaland De Panne gaat de bouw van een sensationele nieuwe achtbaan van start. Het Vlaamse attractiepark heeft vandaag de eerste onderdelen binnengekregen voor een spinning coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides. Op foto's is te zien hoe witte steunpilaren uit een vrachtwagen worden getakeld.



De gevaartes liggen voorlopig op het parkeerterrein van Plopsaland, achter houten achtbaan Heidi The Ride. Van de rail ontbreekt nog ieder spoor. Als we een eerder verschenen computersimulatie mogen geloven, wordt de baan donkerblauw. De werktitel luidt Time Traveler.





Plopsaland koos voor een attractietype met de naam xtreme spinning coaster, een heftigere variant op de bestaande familievriendelijke spinning coasters. De 35 meter hoge attractie krijgt niet alleen draaiende karretjes, maar ook vijf inversies en twee lanceringen, met een topsnelheid van zo'n 95 kilometer per uur.



SuperSplash

Het pretpark investeert 15 miljoen euro in het opzienbarende project. De thrillride komt te liggen tussen de Ploptuin en de SuperSplash van Piet Piraat. Een deel van de baan gaat over het water. In juli lag de fundering al op haar plek.













