Volkskrant-columniste verbaasd over coronamaatregelen na bezoek aan Tikibad

Een columniste van de Volkskrant zet haar vraagtekens bij verschillende coronamaatregelen in het Tikibad van Duinrell. Nederlandse zwembaden moeten zich in coronatijd houden aan een vast protocol. Veel faciliteiten zijn daardoor niet beschikbaar. In haar column vraagt Aaf Brandt Corstius zich af of dat de hygiëne wel ten goede komt.



"Het viel me op dat vrij willekeurige onderdelen van het Tikibad niet toegankelijk waren, zoals tegenwoordig vaker vrij willekeurige onderdelen van dingen door 'de maatregelen' ineens niet meer mogen worden gebruikt of betreden", aldus Brandt Corstius.





"Bij het Tikibad was alles dicht, behalve het Tikibad. De kluisjes mocht je niet gebruiken, je mocht niet douchen, de bar met versnaperingen was gesloten. Ook waren er wonderlijke looproutes aangelegd, die allemaal eindigden bij een wegversperring in de vorm van een tropische parasol met daarnaast een bordje met 'NIET BETREDEN'."



Bloed

In de wc's ontdekte de schrijfster dat alle prullenbakken waren weggehaald. "Waardoor vrouwen dan maar hun tampons in de wc-borstelhouders gegooid hadden, die geheel gevuld waren met bloed. Dit alles in het kader van de hygiëne, want hygiëne is heel belangrijk tijdens een pandemie."



De glijbanen waren wel open. Daar was Brandt Corstius (45) echter niet zo over te spreken. "Het eind van het liedje was steeds dat je in een bad werd uitgebraakt en niet meer wist wat onder, boven, goed of fout was, en of je nog leefde, waarna je, nog steeds verblind, met een badpak dat nu verkeerd om zat, met honderd procent geveinsd zelfrespect het bad uit moest klimmen."



Losse kaarten

Duinrell stopte in juli met het verkopen van losse toegangskaarten voor het Tikibad. Sindsdien waren in het zwembad alleen nog verblijfsgasten welkom. Inmiddels zijn er ook weer entreebewijzen voor daggasten verkrijgbaar. Zij kunnen kiezen uit een combiticket inclusief het attractiepark of een avondbezoek vanaf 16.00 uur.

