Oeps: Engels pretpark gebruikt verkeerde vlag bij Oktoberfest

Het Engelse attractiepark Thorpe Park blijkt maar weinig te weten van de Duitse cultuur. Enkele pretparkfans wisten niet wat ze zagen toen ze foto's onder ogen kregen van een Oktoberfest-viering in het park. Borden met typisch Duitse hapjes en drankjes bevatten per abuis een verkeerde vlag.



Thorpe Park staat tussen 7 september en 4 oktober in het teken van het bekende Duitse bierfeest Oktoberfest, met Beiers entertainment en een aangepast horeca-aanbod. Op borden die onder meer braadworst, curryworst en verschillende soorten bier aanprijzen, had de Duitse vlag moeten staan.





In plaats van het bekende zwart-rood-gele motief koos het pretpark voor de kleurencombinatie zwart-geel-rood, waardoor eigenlijk een gekantelde Belgische vlag wordt getoond.



Op social media reageren fans verbaasd. "Dit gebeurt er als het Oktoberfest en Bobbejaanland een kind krijgen", schrijft iemand op Instagram. "Goed geprobeerd Thorpe Park, maar dat is niet de Duitse vlag", meldt een ander op Twitter. Het park heeft zelf nog niet gereageerd op de uitglijder.





