Efteling

Meet-and-greet met Pardoes en Pardijn weer mogelijk in de Efteling

Efteling-bezoekers kunnen mascottes Pardoes de Tovernar en Prinses Pardijn weer ontmoeten. De meet-and-greet met de figuren werd afgelopen voorjaar geschrapt vanwege de coronacrisis. Pardoes liet zich de afgelopen maanden af en toe zien op afstand, maar samen op de foto gaan was niet mogelijk.



Dat kan nu weer wel. De Efteling koos voor een andere locatie. In plaats van het gebruikelijke podium op de Pardoes Promenade zijn de nar en zijn vriendin nu te vinden op het bordes van het Efteling Theater. Daar is met behulp van markeringen op de grond een wachtrij gecreëerd.





ZIE OOK: Efteling geeft mascotte Pardoes extra vingers



Bezoekers kunnen op minimaal anderhalve meter afstand een selfie nemen of poseren voor een foto, waarbij de fotograaf beneden blijft. Diegene hoeft niet in de rij te gaan staan. De meet-and-greet staat meerdere keren per dag op het programma. Exacte tijden zijn op de dag van het bezoek te vinden in de Efteling-app en op looopings.nl/wachten.





ZIE OOK: Efteling-sprookje De Zes Zwanen weer toegankelijk dankzij aanpassingen