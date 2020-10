Scare Me

Halloween-evenement in Almere voegt zelfgemaakte darkride toe

Scare Me, een halloween-evenement in Almere, gaat dit jaar een stapje verder dan gewoonlijk. Naast spookhuizen en escape rooms kunnen bezoekers dit jaar ook een heuse darkride beleven. De attractie met de toepasselijke naam The Ride werd volledig gebouwd door het team achter Scare Me.



Na het betreden van een kasteel stappen bezoekers in een karretje dat hen langs verschillende horrorscènes met speciale effecten en acteurs leidt. Het achtergrondverhaal draait om een onheilspellende heks met kwade bedoelingen. De rit duurt ongeveer vier minuten.





"Het bouwen van de attractie heeft heel wat bloed, zweet en tranen gekost", vertelt initiatiefnemer Perry Mulder aan Looopings. De rail werd gemaakt van buigbaar multiplex, terwijl voor de karretjes het onderstel van een scootmobiel gebruikt werd. "Daar hebben we vervolgens techniek aan gekoppeld."



Mondkapje

Scare Me telt dit jaar in totaal acht horrorattracties. Naast The Ride zijn dat de spookhuizen Screame Hotel, Writer's Block en Baku, de escape rooms The Church en Pirates Adventure, de interactieve arena Kill It en de audiobeleving The Seventh. Het dragen van een mondkapje is in de attracties verplicht. Ook moeten overal de handen gedesinfecteerd worden.



Tickets worden online verkocht voor 22,95 euro, inclusief toegang tot de spookhuizen, Kill It en de darkride. Voor de escape rooms en The Seventh moet bijbetaald worden. Het evenement vindt plaats op alle vrijdagen en zaterdagen tot en met 7 november, van 19.30 tot 22.30 uur.



's Middags

Vanwege corona is de maximumcapaciteit beperkt. Daarom worden er voor het eerst ook middagtickets aangeboden, voor een bezoek tussen 14.00 en 17.00 uur. Die kosten 14,95 euro. 's Middags zijn alleen de drie reguliere spookhuizen geopend.

























