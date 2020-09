Efteling

Oud-directeur Blijdorp: 'Efteling had plan voor dierengedeelte'

De Efteling heeft vergevorderde plannen gehad voor het bouwen van een dierengedeelte. Dat onthult Marc Damen, voormalig directeur van Diergaarde Blijdorp, in een openhartig interview. Een deel van het Kaatsheuvelse sprookjespark had ingericht moeten worden als een dierentuin.



"De Efteling heeft in het verleden plannen gehad voor een dierentuin", zegt Damen in een aflevering van de podcast Zoo Inside. Het dierengebied had moeten komen in de buurt van Fata Morgana, waar tegenwoordig het Efteling Theater en watershow Aquanura te vinden zijn.





"Dat gebied is eigenlijk pas recent ontwikkeld. Daar zijn dertig jaar geleden plannen geweest om een dierentuin te gaan bouwen." Volgens de oud-Blijdorp-directeur stond Efteling-ontwerper Ton van de Ven aan het hoofd van het project. "Dat was wel heel anders dan de traditionele dierentuinen", herinnert Damen zich.



Beekse Bergen

Uiteindelijk is het project niet doorgegaan, onder meer omdat het nabijgelegen Safaripark Beekse Bergen destijds in opkomst was. Daarin werd toen volop geïnvesteerd door de nieuwe eigenaar Libéma.



"Toen zag de Efteling ook: misschien kunnen we ons maar beter beperken tot onze sprookjeswereld in plaats van ons te richten op een branche die ons helemaal vreemd is en waar je een andere expertise voor nodig hebt."



Droomvlucht

Ton van de Ven was verantwoordelijk voor bekende Efteling-attracties als Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok. Hij overleed vijf jaar geleden. Damen leidde Blijdorp tussen 2009 en 2016.



Overigens heeft de Efteling in 1985 nog plannen gehad om de Beekse Bergen over te nemen. In september van dat jaar vonden er besprekingen plaats tussen de toenmalige eigenaar - de gemeente Tilburg - en het sprookjespark. Men kon het echter niet eens worden over de prijs, waarna Libéma toehapte.

