PortAventura World

PortAventura investeert 150 miljoen euro in attracties rond voetbal

PortAventura World gaat een vergaande samenwerking aan met de Spaanse voetbalcompetitie LaLiga. Het pretparkresort in Salou kondigt vandaag aan ruim 150 miljoen euro te willen investeren in digitale belevingen en attracties die in het teken staan van voetbal.



Beide partijen hebben een exclusieve licentieovereenkomst ondertekend voor de komende vijftien jaar. Het project met de titel The Beat Challenge bestaat drie fases. Voor de eerste fase, die volgend seizoen van start gaat, wordt 10 miljoen euro gestoken in de ontwikkeling van een interactieve digitale ervaring en een themarestaurant.





ZIE OOK: PortAventura World: bezoekersrecord in 2019, handjevol bezoekers in 2020



De tweede fase draait om het openen van een grote nieuwe LaLiga-attractie. Daarvoor is zo'n 40 miljoen euro nodig. Fase drie is het meest ambitieus. Die draait om de bouw van een volledig LaLiga-themagbied of -pretpark, ter waarde van 100 miljoen euro. De nadruk komt te liggen op technologische, digitale en audiovisuele belevingen.



Achtbaan

"We bevinden ons op dit moment in de ontwerp- en ontwikkelingsfase", zegt marketingdirecteur Óscar Mayo van LaLiga erover. "We kiezen bewust niet voor iets dat voor de hand ligt, zoals een simpele achtbaan met een voetbalnaam. We willen echt de LaLiga-ervaring naar PortAventura brengen."



Volgens creatief directeur David García is dit dé manier voor PortAventura om jongeren te bereiken. "Dit project biedt mogelijkheden om andere segmenten van de markt aan te spreken." Het LaLiga-gebied wordt vergelijkbaar met het in 2017 geopende Ferrari Land, waar attracties staan rond het gelijknamige Italiaanse automerk.



Waterpark

PortAventura World bestaat nu uit drie verschillende parken: PortAventura Park, Ferrari Land en waterpark Caribe Aquatic Park. In het Ferrari-park staat de hoogste en snelste achtbaan van Europa, de 112 meter hoge Red Force.





















ZIE OOK: Madurodam vernieuwt attractie: 'Technisch hoogstandje'