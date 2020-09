Europa-Park

Europa-Park opent nieuwe attractie: 'De ultieme VR-ervaring'

Europa-Park heeft een ambitieuze nieuwe attractie geopend. Pal naast waterwereld Rulantica en themahotel Krønasår is nu virtualreality-beleving Yullbe te vinden. Het Duitse pretpark omschrijft de toevoeging als "de ultieme VR-ervaring". Het gaat om een losstaande uitbreiding waar apart voor betaald moet worden.



Yullbe wordt uitgesproken als het Engelse "you'll be". De attractie bevindt zich in een nieuw gebouw van zeshonderd vierkante meter. Deelnemers dragen virtualreality-headsets met een VR-bril, een microfoon en een koptelefoon, speciale rugzakken met apparatuur en zogeheten trackers op hun beide handen en voeten.





Bezoekers kunnen na binnenkomst zelf hun personage vormgeven, waarna ze in een virtuele werkelijkheid stappen. Europa-Park biedt verschillende ervaringen aan. Mission: Rulantica, bedoeld voor groepen van drie of vier personen, duurt dertig minuten en kost 29 euro per persoon.



Wandeltocht

Deelnemers gaan terug in de tijd voor een missie op het mythische eiland Rulantica. Wat volgt is een wandeltocht met enkele interactieve elementen. Het achtergrondverhaal hangt samen met de Adventure Club of Europa, een fictief gezelschap van ontdekkingsreizigers dat in meerdere attracties van Europa-Park terugkomt.



Yullbe werkt nog niet vlekkeloos. Sinds de opening op donderdag traden regelmatig kinderziektes op. De techniek laat het af en toe afweten. Die problemen moeten de komende periode verholpen worden.



Acteurs

Vanaf vrijdag 2 oktober is ook de individuele virtualreality-beleving Traumatica beschikbaar, met een horrorthema. Die variant duurt tien minuten en kost 12 euro, of 19 euro inclusief een walkthrough met horroracteurs in de openlucht. De kleinschalige griezelattractie komt in de plaats van Europa-Parks grote halloween-evenement Traumatica, dat vanwege corona is afgelast.





































