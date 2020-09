Attractiepark Toverland

Superfan laat slogan van Toverland op arm tatoeëren

Een superfan van Toverland heeft zijn liefde voor het Limburgse attractiepark vereeuwigd op zijn lichaam. Dennis van Ophoven (21) uit het Limburgse dorp Heythuysen besloot op zijn rechterarm een opvallende tatoeage te nemen van de officiële slogan van Toverland: 'Discover your own magic'. "Het is gewoon een ontzettend krachtige internationale tekst", vertelt de pretparkfanaat aan Looopings.



Van Ophoven komt al negen jaar zeer regelmatig in Toverland. "Meestal wekelijks." De slogan, die in 2018 geïntroduceerd werd, sprak de Limburger meteen aan. "Ik heb het niet altijd makkelijk gehad in mijn jeugd. Deze boodschap - ontdek je eigen magie - geeft mij kracht. Het is op meerdere dingen in mijn leven van toepassing."





Een jaar geleden ontstond het idee om van de zin een tattoo te maken. "Ik heb er lang en goed over nagedacht, zodat ik zeker weet dat ik er geen spijt van krijg." Het ontwerp verzorgde hij zelf. Hoe reageerde zijn omgeving? "Mijn ouders en broer hebben zelf ook tatoeages, dus die zeiden: als je het zeker weet, is het goed."



Sterretjes

De twintiger liet de tattoo zetten bij Kompazz Tattoo & Body in Horst, op een steenworp afstand van Toverland. Het kunstwerk is nog niet helemaal af. "In november, na Halloween, ga ik terug om er nog sterretjes bij te zetten", aldus Van Ophoven. "Ik ben er heel blij mee, het is echt uniek."



Een woordvoerster van Toverland noemt de tatoeage "hartstikke leuk". "Het is mooi om te zien dat deze zin zo veel voor deze toegewijde fan betekent", laat ze aan Looopings weten. "We willen gelukservaringen creëren en daar hoort dit zeker bij."









