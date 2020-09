Efteling

Nieuwe omroep in wachtrijen Efteling legt afstandsregel uit

In de wachtrijen van de Efteling is sinds kort een nieuwe omroep te horen. Om ervoor te zorgen dat gezelschappen genoeg afstand van elkaar houden, worden wachtende bezoekers nu regelmatig op de afstandsregel gewezen. "Beste gast, houd de rode zones vrij om voldoende afstand te houden", zegt een omroepstem.



De Efteling-rijen zijn voorzien van rode en witte strepen. Het is de bedoeling om steeds een rood vlak vrij te houden, zodat er tussen verschillende groepen altijd minstens anderhalve meter zit. Op die manier wil men coronabesmettingen tegengaan.





In de praktijk bleek dat veel mensen het systeem niet begrepen of bewust negeerden. Door bezoekers veelvuldig aan de regel te herinneren, moet daar verandering in komen. Er is ook een Engelse omroep: "Dear guest, make sure the red zones are empty in order to keep your distance."

