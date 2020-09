Kermis

Nieuw op de Nederlandse kermis: Hurricane

In Den Haag is afgelopen weekend de nieuwe kermisattractie Hurricane in première gegaan. Het gaat om een molen met zes hangende gondels voor vier personen, die tijdens een ritje omhoog zwieren. De familieattractie bevat een interactief element: inzittenden kunnen hun bakje zelf laten draaien.



Zo kunnen passagiers zelf bepalen hoe heftig een ritje wordt. Hurricane wordt geëxploiteerd door de familie Brouwer-Van Reken. De 5 meter hoge attractie van het type super twister werd geleverd door het onbekende Italiaanse bedrijf Park Rides Lamborghini.





Eigenlijk had Hurricane al in april af moeten zijn, maar door het coronavirus liep dat moment vertraging op. Nu staat de molen in Den Haag, waar dit jaar de grootste kermis van Nederland te vinden is. Die duurt nog tot en met 11 oktober.

