Efteling

Pijnlijk: duif doodgereden door Efteling-achtbaan Max & Moritz

Een duif heeft een confrontatie met de nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz niet overleefd. Op een besloten Facebook-pagina verschenen pijnlijke beelden van een duif die onthoofd werd door een trein van de dubbele rollercoaster.



De vogel stak zijn kop door de rail van de blauwe Max-baan. Dat liep niet goed af. Een foto toont hoe de kop van het beest in de assen van de trein terecht is gekomen. De rest van het lijf van de duif bleef in eerste instantie aan de baan hangen





Op een andere foto is te zien hoe het levenloze dier uiteindelijk op de grond belandde, naast een steunpilaar van de familieachtbaan. Het is niet duidelijk wie de foto's heeft gemaakt.



Kippen

Het voorval doet denken aan het verhaal achter de attractie, dat gaat over twee broers die kwajongensstreken uithalen. Daarbij moeten dorpsbewoners én verschillende kippen het ontgelden. Eén van de streken, waarbij kippen uit een pan gehengeld worden, wordt binnenkort uitgebeeld in de Efteling.



Max & Moritz, geopend op 20 juni, is een zogenoemde powered coaster. De twee treinen worden aangedreven met behulp van elektriciteit. Ze halen een topsnelheid van 36 kilometer per uur.









