Uniek document beschrijft oorspronkelijke plannen voor Efteling-attractie Fata Morgana

Benieuwd naar de originele plannen voor Fata Morgana in de Efteling? Een Efteling-website heeft een zeldzaam document boven water gehaald over de oorsprong van de geliefde attractie. Daarin wordt uitgebreid beschreven wat de ontwerpers voor ogen hadden toen ze Fata Morgana halverwege de jaren tachtig ontwikkelden.



Het negentien pagina's tellende draaiboek uit 1985 geeft een bijzonder inkijkje in het ontwerpproces. Per scène wordt uiteengezet wat bezoekers mee zullen maken als ze een tocht door de 'Verboden Stad' maken. Decors, speciale effecten en personages komen uitvoerig aan bod. Fata Morgana opende in 1986.





Doorgewinterde Efteling-fans zullen ontdekken dat sommige scènes in de praktijk anders zijn uitgevoerd dan destijds de bedoeling was. Zo wordt gesproken over neerstortende pilaren met grote brokstukken die in het water vallen, gekrijs van een overvliegende vogel, een "zee van vuur" en een reus die versteent voor de ogen van het publiek.



Uitzwaaien

Over de donkere nis met krokodillen wordt geschreven dat de dieren blazend en briesend met hun staart in het water zouden slaan. Bovendien zou "de boot van een voorganger" - in werkelijkheid een decorstuk - daar in de mist moeten verdwijnen. Verder verraden de beschrijvingen dat de Efteling ooit een alternatieve slotscène voor ogen had, waarbij alle belangrijke figuren uit Fata Morgana de gasten zouden uitzwaaien onder speciale afscheidsmuziek.



Het document met de titel Arabische Show kwam in handen van de onafhankelijke online Efteling-encyclopedie Eftepedia. De pagina's werden gedigitaliseerd en op internet gezet. Nieuwe informatie die uit de omschrijvingen naar voren kwam, gebruikte men om de encyclopediepagina's over Fata Morgana aan te vullen.



Siervijver

Fata Morgana werd grotendeels ontwerpen door wijlen creatief directeur Ton van de Ven. Hij kreeg hulp van Henny Knoet, Peter van Ostade en Jan Verhoeven. Begin jaren tachtig was het nog de bedoeling om de darkride te bouwen op een eiland in de Siervijver, waar nu de Gondoletta te vinden is. Uiteindelijk werd uitgeweken naar de oever van de Vonderplas.





