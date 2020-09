Europa-Park

Europa-Park presenteert uitgebreid fotoboek over bouw van waterpark Rulantica

Een nieuw boek brengt de bouw van Europa-Parks waterpark Rulantica uitgebreid in beeld. Het Duitse attractiepark heeft een fotoboek op de markt gebracht waarin te zien is hoe de waterwereld en het aangrenzende themahotel Krønasår tot leven zijn gekomen.



Verspreid over 191 pagina's ontdekken lezers nooit eerder vertoonde beelden van de bouw. Het boek beslaat de periode tussen 13 maart 2017 en 17 januari 2020. Rulantica opende op 28 november 2019, Krønasår verwelkomt gasten sinds 31 mei van dat jaar.





Foto's van het bouwterrein zijn naast foto's van het eindresultaat gezet, zodat duidelijk wordt hoe bepaalde themagebieden en waterattracties tot stand kwamen. De afbeeldingen worden aangevuld met interviews met de familie Mack, de eigenaar van Europa-Park. Aan het woord komen Roland Mack, Ann-Kathrin Mack, Thomas Mack, Michael Mack en Jürgen Mack.



Webshop

Het naslagwerk is voor 50 euro te koop in de winkels van Europa-Park en de souvenirwinkel van hotel Krønasår. Verder is het boek ook in de webshop van Europa-Park verkrijgbaar. Men rekent 8 euro verzendkosten naar Nederland.

























