Rondvaartboot Disneyland Paris al een week dicht vanwege incident

De grote raderboot van Disneyland Paris staat al een tijdje stil. Sinds een incident op woensdag 9 september is rondvaartattractie Thunder Mesa Riverboat Landing buiten bedrijf. Op die dag was sprake van rookontwikkeling bij de Molly Brown-boot, waardoor de brandweer ter plaatse moest komen.



De exacte oorzaak is niet bekend. Een woordvoerder wil niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. Ingewijden melden aan Looopings dat Disneyland druk bezig is om de attractie weer op te lappen. Thunder Mesa Riverboat Landing gaat naar verwachting binnen enkele dagen weer open.





De Molly Brown vaart normaal gesproken rond het eiland van mijntrein Big Thunder Mountain in cowboydorp Frontierland, over de zogeheten Rivers of the Far West. Een tweede boot, de Mark Twain, is door achterstallig onderhoud in zo'n slechte staat dat het vaartuig niet meer gebruikt kan worden.

