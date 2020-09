Disneyland Paris

Disneyland Paris past coronastickers aan: Fransen snapten boodschap niet

Disneyland Paris wijzigt de tekst op opvallende coronastickers. Op veel plekken in het Disney-resort zijn op de vloer grote waarschuwingsstickers aangebracht. Die geven aan hoeveel afstand bezoekers moeten houden als ze in de rij staan. Voor Franse gasten bleek de boodschap echter niet duidelijk genoeg.



Op de plakkaten stond oorspronkelijk de Engelse zin "Please do not stand here" en de Franse zin "Distance à respecter", met in het midden een groot symbool van twee voetstappen met een streep erdoor. Franse bezoekers hadden regelmatig niet door dat het juist níet de bedoeling was om op de sticker te gaan staan.





Daarom is de Franse zin gewijzigd in "Merci de ne pas stationner ici", oftewel "Gelieve hier niet stil te staan". De aangepaste tekst wordt gebruikt als oude markeringen door slijtage vervangen moeten worden door nieuwe exemplaren. In de Disney-parken worden vele honderden afstandsstickers gebruikt.



Eén meter

Waar in Nederland en België steeds anderhalve meter afstand gehouden moet worden, neemt men in Frankrijk genoegen met één meter. Daarnaast is het dragen van een mond- en neusmasker overal in de Disney-parken verplicht, ook in attracties en in de openlucht.

