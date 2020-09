AquaZoo Leeuwarden

Engels dierenpark dicht door coronacrisis: Nederlandse dierentuin vangt zeeberen op

Het Nederlandse dierenpark AquaZoo Leeuwarden schiet een gesloten Engelse dierentuin te hulp. Living Coasts in de Zuid-Engelse badplaats Torquay heeft aangekondigd niet meer open te gaan door de coronacrisis. Daardoor moest er een nieuw onderkomen gezocht worden voor alle bewoners.



AquaZoo, onderdeel van parkengroep Libéma, vangt drie zeeberen op. Door de komst van het drietal bestaat de groep zeeberen in het park nu uit één man en vier vrouwen. "Het is een heel mooie groep die we nu hebben", zegt hoofd dierverzorging William Kreijkes.





Zeeberen komen niet in veel dierentuinen voor. In Europese dierenparken leven in totaal 25 zeeberen, verdeeld over acht parken. De verhuizing naar Friesland is goed nieuws voor het Europese fokprogramma, aldus Kreijkes. "Wij hebben daarin nu één van de grotere groepen en uiteraard hopen we dat we over een tijdje jongen mogen verwelkomen."



Zeeleeuw

De Zuid-Amerikaanse zeebeer is verwant aan de zeeleeuw. In het wild komen de zeezoogdieren voor in open water voor de kusten van Zuid-Amerika. Ze voeden zich met vis, kreeft, inktvis en garnalen.



Dierenpark Living Coasts, eigendom van Wild Planet Trust, opende in 2003. Vanwege het coronavirus gingen de deuren half juni dicht. "De locatie heeft substantieel onderhoud nodig dat we niet langer kunnen betalen", staat in een verklaring. Alle 44 medewerkers worden waarschijnlijk ontslagen.









