Plopsa-directeur gelooft niet in plan voor Belgisch Legoland

Steve Van den Kerkhof, de algemeen directeur van de Plopsa Group, ziet de komst van een nieuw Legoland-pretpark niet zitten. Hij denkt dat er in België geen plek is voor een nieuw attractiepark. Gisteren werd bekend dat de Britse firma Merlin Entertainments de mogelijkheid onderzoekt om een Legoland-vestiging te openen in de Belgische stad Charleroi.



De Plopsa Group bezit drie pretparken en een waterpark in België. Aan een tweede waterpark wordt gebouwd. "In België en Nederland is de markt al oververzadigd", vertelt Van den Kerkhof aan dagblad De Tijd. Hij benadrukt dat plannetjes voor nieuwe pretparken in de Benelux meestal mislukken. "Het enige voorbeeld van een geslaagde nieuwe speler de afgelopen twintig jaar is Toverland in Nederland."





Voor een Belgisch Legoland is simpelweg geen ruimte in het huidige aanbod, aldus de Plopsa-baas. Hij heeft ook zijn twijfels over de financiële haalbaarheid van het project, zeker in het licht van de coronacrisis. "Met Plopsa halen we dit jaar maar 50 procent van onze omzet. Overal in de sector zie ik dat investeringen worden uitgesteld."



Lening

De bouw van het park in Charleroi zou zo'n 300 miljoen euro moeten kosten. Van den Kerkhof noemt dat "veel geld". "Zeker als 200 miljoen een lening betreft. En nu het geld door het beperkte bezoekersaantal minder vlot binnenstroomt, wordt investeren een stuk moeilijker. Zeker als je weet dat het bedrijf nog een overname aan het verwerken is."



Eind vorig jaar werd Merlin Entertainments van de beurs gehaald. Daardoor kwamen de Legoland-parken weer deels in handen van de Deense miljardairsfamilie Kristiansen, die de rechten op het Lego-merk bezit.



Attracties

Merlin heeft zelf nog geen commentaar gegeven op de uitgelekte plannen voor een Belgisch Legoland. In de laatste financiële resultaten, gepubliceerd in april, wordt gesproken over het verlagen van het investeringsbudget met 40 procent. De opening van verschillende nieuwe parken en attracties is noodgedwongen uitgesteld.

