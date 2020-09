Efteling

Restaurants in Efteling-vakantieparken weer voor iedereen geopend

Iedereen is weer welkom in de restaurants en bars van het Efteling Hotel en de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land. Dat heeft de Efteling vanmiddag laten weten. Sinds de heropening van het attractiepark waren de horecagelegenheden bij de verblijfsaccommodaties alleen toegankelijk voor vakantiegasten.



Na bijna vier maanden komt daar verandering in. In vakantiepark Bosrijk kunnen alle bezoekers dagelijks vanaf 12.00 uur terecht voor een lunch of diner in het Eethuys. De Proeftuyn, het restaurant in vakantiepark Loonsche Land, is eveneens vanaf 12.00 uur geopend voor niet-verblijfsgasten.





À la carte dineren in het Efteling Hotel kan in restaurant De Hoffelijke Heraut. Ook de naastgelegen hotelbar De Gelagkamer laat nu personen toe die niet in het hotel overnachten.



Looproutes

Vanwege het coronavirus werd het aantal zitplaatsen overal teruggeschroefd. Ook zorgde de Efteling voor vaste looproutes, wachtruimtes en desinfectiemiddel. Menukaarten zijn digitaal te bekijken met behulp van een QR-code. Reserveren is verplicht. Dat kan ter plekke of telefonisch via +31416537777.

