Tropical Islands Resort

Tuinman van Duits waterpark vermoordt tientallen katten

Het bekende Duitse waterpark Tropical Islands heeft de woede van het publiek op de hals gehaald. De vaste tuinman van het zwemparadijs blijkt tientallen katten vermoord te hebben. Groenbeheerder Bernd Green plaatste onlangs trots op Facebook dat hij dit jaar al 28 katten heeft doodgeschoten.



De man - een fervent jager - noemde katten in een openbare Facebook-reactie "de absolute plaag in de natuur". "Katten buiten laten rondlopen is simpelweg onverantwoord", schreef hij. "Dit jaar heb ik al 28 katten verplaatst... naar de kattenhemel."





De opmerking zorgde voor massale ophef en boze reacties van dierenrechtenorganisaties. Op de Facebook-pagina van Tropical Islands verschenen talloze berichten waarin wordt gevraagd om het ontslag van Green. Ook riepen mensen op om de bestemming te boycotten.



Morele principes

In een verklaring distantieert de directie van Tropical Islands zich van het controversiële bericht. "De inhoud en de manier van formuleren zijn uitsluitend gebaseerd op een persoonlijke mening. Ze weerspiegelen op geen enkele manier de ethische en morele principes van Tropical Islands."



Het management van het zwemparadijs belooft de zaak "zorgvuldig te onderzoeken". "Alle aspecten worden juridisch bekeken." De werknemer in kwestie, die ook verantwoordelijk was voor het verzorgen van de dieren ín Tropical Islands, is tot nader order op non-actief gesteld. "Ook voor zijn persoonlijke bescherming, totdat er definitief opheldering is."



Jachtvergunning

Voorlopig lijkt het erop dat de tuinman niets illegaals heeft gedaan. In de jachtwet van de Duitse deelstaat Brandenburg valt te lezen dat personen met een jachtvergunning bevoegd zijn om zwerfkatten te doden als ze meer dan tweehonderd meter van de dichtstbijzijnde woning worden aangetroffen.



Tropical Islands is onderdeel van parkengroep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Er leven flamingo's, schildpadden, vissen en tropische vogels. Algemeen directeur is Nederlander Wouter Dekkers.

