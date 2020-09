Borth Wild Animal Kingdom

Britse dierentuin sluit vanwege problemen met vuurwapenvergunning

Bezoekers van de Britse dierentuin Borth Wild Animal Kingdom staan voorlopig voor een dichte poort. Het park mag pas weer open als de grote katten zijn verhuisd. Borth heeft onvoldoende personeel dat met vuurwapens om kan gaan wanneer één van de roofdieren ontsnapt. Dat melden Britse media.



De wet schrijft voor dat er altijd iemand met een vuurwapenvergunning aan het werk moet zijn in de dierentuin. Het park in Wales zegt niet meer aan deze eis te voldoen sinds een personeelswissel begin dit jaar. Omdat de trainingsfaciliteiten vanwege het coronavirus dicht waren, konden nieuwe medewerkers geen vergunning krijgen.





De lokale gemeenteraad besloot daarop dat het park moest sluiten. Borth Wild Animal Kingdom vocht die beslissing aan bij de rechter en wist een compromis af te dwingen. Als de dierentuin afstand doet van zijn licentie voor grote katten mag de rest van het park weer open.



Leeuwen

Borth moet nu binnen drie weken een nieuw thuis vinden voor twee leeuwen, drie lynxen en een serval. De eigenaren van de dierentuin, Dean en Tracy Tweedy, denken dat ze dat gaat lukken. Het echtpaar heeft een bericht geplaatst op de website van Borth Wild Animal Kingdom. Daarin spreken ze de hoop uit dat de grote katten terug kunnen keren als het park weer aan de vuurwapenwet voldoet.



In de tussentijd willen de Tweedys hun dierentuin moderniseren. Dat lijkt ook hard nodig, want er zijn al lange tijd veel problemen in Borth Wild Animal Kingdom. Eind 2017 moest een ontsnapte lynx worden doodgeschoten.



Overleden

Een tweede lynx stierf toen het dier naar een ander verblijf werd gebracht. Later bleek dat in 2018 maar liefst één op de vijf dieren in het park was overleden. Afgelopen maart nog kozen twee antilopes het hazenpad, maar die keerden veilig terug naar de dierentuin.



Mede door het coronavirus heeft het park bovendien financiële zorgen. De eigenaren roepen het publiek op om Borth te steunen door deze winter een bezoekje te brengen.

