RollerCoaster Tycoon 3 maakt comeback: week lang gratis verkrijgbaar

Het klassieke computerspel RollerCoaster Tycoon 3 maakt een comeback. De game uit 2004 wordt deze week opnieuw uitgebracht voor pc én spelcomputer Nintendo Switch. Ontwikkelaar Frontier Developments belooft dat de zestien jaar oude graphics verbeterd zijn.



Het spel is straks te spelen in een resolutie van 1080p. Frontier herintroduceert niet alleen de standaardversie van de game, maar ook de twee uitbreidingssets Dolle Waterpret (met zwembaden) en Wild (met dierenverblijven). Men spreekt dan ook over RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition.





Voor pc-gebruikers is het pretparkspel tussen 24 september en 1 oktober gratis te downloaden. Zij kunnen terecht in de Epic Games Store, te vinden op epicgames.com. De versie voor de Nintendo Switch gaat 29,99 euro kosten.



Rechtszaak

Het opnieuw uitbrengen van RollerCoaster Tycoon 3 volgt nadat Frontier een rechtszaak aanspande tegen Atari, de toenmalige uitgever van de game. Volgens Frontier had Atari miljoenen euro's te weinig betaald voor royalty's. De uitkomst van de rechtszaak is niet bekend, maar inmiddels noemt Atari het spel nergens meer. De nieuwe versie wordt gepubliceerd onder de vlag van Frontier Foundry.

