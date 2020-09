Chessington World of Adventures Resort

Engels pretpark laat bezoekers 'achtbaangezicht' printen op mondkapje

Door mondkapjes wordt het kopen van actiefoto's in pretparken een stuk minder aantrekkelijk. Veel buitenlandse attractieparken verplichten bezoekers om mondmaskers te dragen in attracties. Het Engelse park Chessington World of Adventures heeft de oplossing: een masker waarop gasten hun 'achtbaangezicht' kunnen printen.



In Chessington is het dragen van een mondkapje een verplichting in onder meer de achtbanen Vampire en Scorpion Express. Als bezoekers toch leuk op de actiefoto's willen staan, kunnen ze via de website Printster een persoonlijk achtbaanmasker bestellen.





Ze moeten daarvoor een foto van zichzelf uploaden waarop ze een schreeuwend gezicht trekken. De herbruikbare maskers zijn beschikbaar in drie verschillende maten en kosten 7,99 pond per stuk. Dat is omgerekend een kleine 9 euro. Actiecode 'CHESSINGTON15' is goed voor 15 procent korting.



Kinderen

De leverancier belooft de mondkapjes binnen 48 uur te versturen. Kinderen tot 11 jaar en volwassenen met gezondheidsproblemen hoeven in Chessington overigens geen mondkapje te dragen.





