'Plan voor nieuw Legoland-pretpark in België'

Er zijn plannen om in de Belgische industriestad Charleroi een nieuw Legoland-pretpark te bouwen. Dat melden verschillende verschillende Waalse kranten na gesprekken met ingewijden. De Britse firma Merlin Entertainments, eigenaar van de Legoland-parken, zou met het stadsbestuur in onderhandeling zijn.



Het attractiepark moet gebouwd worden op een industrieterrein van 93 hectare, dat al sinds 2016 verlaten is. Naar verluidt gaat het om een investering van bijna 300 miljoen euro. Vertegenwoordigers van Merlin hebben in december vorig jaar al een bezoek gebracht aan de locatie. Er zou serieuze interesse zijn, maar er staan nog geen handtekeningen op papier.





In verband met de coronacrisis stond het project de afgelopen maanden op een laag pitje. Deze week kwam de zaak in een stroomversnelling door het aanstellen van een investeringsbank. Volgens ingewijden is Merlin bereid om zelf 100 miljoen euro op tafel te leggen. Het resterende bedrag moet de komende zes weken opgehaald worden bij investeerders.



Hotels

De komst van het Legoland-park levert volgens betrokkenen achthonderd tot duizend directe banen op. Er moeten niet alleen attracties komen, maar ook hotels en restaurants. Merlin wil het alleenrecht om op het terrein bouwprojecten te kunnen ontwikkelen. Men hoopt dat de werkzaamheden binnen vier jaar kunnen starten.



Naast verschillende vestigingen van Legoland - in onder meer Denemarken, Duitsland en Engeland - beheert Merlin Entertainments bekende pretparken als Alton Towers (Groot-Brittannië), Heide Park (Duitsland), Gardaland (Italië). Ook de ketens Sea Life, Madame Tussauds en The Dungeons horen bij Merlin. In Nederland wordt momenteel gebouwd aan een kleinschalig overdekt Lego-park: Legoland Discovery Centre Scheveningen.

