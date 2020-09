Movie Park Germany

Movie Park Germany gaat geld vragen voor spookhuizen: dit zijn de prijzen

Movie Park Germany stapt af van een jarenlange traditie tijdens het populaire Halloween Horror Festival. Voorheen waren vrijwel alle spookhuizen in het Duitse pretpark vrij toegankelijk. Door de coronacrisis heeft het management moeten besluiten om dit jaar geld te vragen voor de haunted houses.



Men had eigenlijk geen keus, vertelt marketingdirecteur Manuel Prossotowicz aan Looopings. "De volledige pretparkindustrie zit nog steeds in de grootste economische crisis sinds de oorlog", zegt hij. Movie Park ontvangt normaal gesproken zo'n 24.000 bezoekers op een halloweendag. Daar blijft dit jaar ongeveer één derde van over.





"Toch willen we het halloweenpakket aanbieden dat mensen van ons gewend zijn, zonder te beknibbelen op het aantal spookhuizen, het personeel of de decoraties." Halloween is daar te belangrijk voor, vindt Prossotowicz. "Dus ondanks de verlaagde capaciteit hebben we samen met onze eigenaar Parques Reunidos besloten om veel te investeren. Dat is de enige reden dat bezoekers nu meer moeten betalen voor de haunted houses."



Slaughterhouse

Het nieuwe spookhuis The Curse of Chupacabra gaat 6 euro kosten. Dezelfde prijs wordt gehanteerd bij het vorig jaar geopende haunted house Project Ningyo. Voor de spookhuizen Hostel, Circus of Freaks en The Slaughterhouse vraagt het park 5 euro per persoon. Insidious - Chapter 2 kost 4 euro.



Het dragen van een mond- en neusmasker is verplicht in alle wachtrijen en in de spookhuizen zelf. Bezoekers betreden de huizen in groepen van acht personen. Duitse regelgeving schrijft voor dat afstand houden dan tijdelijk niet nodig is, ook als de aanwezigen niet tot hetzelfde huishouden behoren.



Stressvrij

Het Halloween Horror Festival vindt plaats op 22 dagen tussen 1 oktober en 8 november. De reguliere entreeprijs bedraagt 50 euro. Online zijn tijdelijk tickets verkrijgbaar voor 29,50 euro. "Voor een stressvrije en ontspannen halloweenervaring raden wij aan om maximaal vier horrorattracties per avond te bezoeken", staat op de website van Movie Park. De walkthrough Campout is gratis te bezoeken, maar ook daar moeten vooraf tickets voor besteld worden.



Marketingdirecteur Prossotowicz denkt dat de prijzen te verdedigen zijn. "Gelukkig zien veel mensen in dat we de afgelopen jaren fors geïnvesteerd hebben in het kwaliteitsniveau. En dankzij de coronamaatregelen hebben we kortere wachttijden, kleinere groepen en een betere sfeer. We zetten een geweldig evenement neer dat elke euro waard is."

