Efteling verbaasd over gekopieerde muziek in Frans pretpark

In een Frans pretpark wordt muziek gedraaid die sprekend lijkt op de soundtrack van De Vliegende Hollander uit de Efteling. Attractiepark Kingoland draait het herkenbare deuntje van de waterachtbaan in de wachtrij van de onlangs vernieuwde rollercoaster Apollo Steamrocket.



Dat blijkt uit een video van YouTube-kanaal Ride Review. Apollo Steamrocket is de nieuwe naam van de in 2014 geopende Apollo Coaster. De attractie werd dit jaar voorzien van een nieuw thema. Kennelijk vonden de Fransen de muziek van de bekende Efteling-attractie daarvoor zeer geschikt.





Bijzonder is dat het park een andere versie van de muziek ten gehore brengt dan de Efteling zelf. Het gebeurt wel vaker dat Efteling-muziek opduikt in andere parken. Meestal blijkt een Efteling-nummer per ongeluk in een afspeellijst te zijn beland. In dit geval koos men er kennelijk bewust voor om de bestaande melodie opnieuw in te spelen.



Verklaring

Looopings heeft Kingoland om een verklaring gevraagd, maar tot nu toe kwam er geen reactie. Een woordvoerder van de Efteling zegt verbaasd te zijn over de beelden. Het Kaatsheuvelse attractiepark gaat zich buigen over de situatie. "We gaan uitzoeken hoe het precies zit", aldus de voorlichter.

